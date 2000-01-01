11.11 10:56 MIGnews.com

Рядом с трупом любовницы: "Наполеон" СПбГУ принимал гостей

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24-летняя аспирантка Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ) Анастасия Ещенко стала жертвой своего преподавателя, специалиста по наполеоновской эпохе и любовника - известного историка Олега Соколова. 63-летний профессор застрелил ее из обреза и больше суток прятал тело у себя в квартире, затем расчленил его и попытался утопить останки в реке Мойке. Третий день весь Петербург обсуждает жестокое убийство.Известно, что Соколов был женат вторым браком, воспитывал детей, которых, как говорят, очень любил. Супруга профессора знала об изменах мужа. Он жил вместе с Настей на набережной Мойки.- ревность Анастасии к детям Соколова,- Настя хотела пойти на день рождения к другу, а Олег ее не пускал.Профессор застрелил Анастасию из обреза, а на следующий день принимал у себя гостей - тело убитой находилось в другой комнате. В ночь на субботу он избавился от трупа, предварительно расчленив его, части тела он выбросил в реку.При попытке избавиться от рюкзака с отрезанными руками он свалился в холодную воду. Это заметил таксист, который вызвал МЧС. Спасатели достали профессора из реки, то вместе с ним выловили и рюкзак с останками. В его квартиру приехали следователи.Студенты считают, что Соколову не место в стенах вуза. Он производил впечатление неадекватного человека. Более того, он часто приглашал к себе домой на шампанское несовершеннолетних балерин из Академии русского балета имени Вагановой.Некоторое время назад студентка написала заявление в полицию. Девушка рассказала, как историк жестоко избил ее, когда узнал, что она намерена уйти от него: привязал ее к стулу, бил в живот, по лицу, голове, угрожал изуродовать ее лицо утюгом, душил, но полиция оставила заявление без рассмотрения.Дом, где произошло убийство старый, стены толстые - соседи утверждают, что наверняка бы ничего не услышали из находящихся рядом квартир - отличная шумоизоляция.Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство". По неподтвержденной информации, Соколов заявил следователям, что после всего произошедшего хотел покончить с собой.Историк сейчас находится в Мариинской больнице в тяжелом состоянии.