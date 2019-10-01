Люди в панике бежали: подробности о наступлении Турции
В момент наступления Турции на сирийские районы десятки тысяч местных жителей в панике бежали, пытаясь избежать насилия.
Как сообщает Аljazeera, люди с наспех собранными вещами массово уходили из опасной зоны.
Сирийцы передвигались на перегруженных машинах или пешком. При этом, правовые организации сообщали, что около 450 тысяч человек, живущих в пяти километрах от границы, находились в опасности из-за военной операции турков.
По словам корреспондента издания, большая часть "интенсивной бомбардировки" Турции была сосредоточена на Тель-Абиаде – городе на другой стороне границы, где за последние сутки отсутствовало электричество.
"У нас были громкоговорители, используемые армией для возможности предупреждения гражданских, чтобы оставаться в своих домах", – отметил журналист.
К вечеру, 10 октября, ситуация стала более-менее спокойной. Уже ряд стран, в том числе США, призвали Турцию одуматься. А американский президент и несколько чиновников пригрозили жесткими санкциями, если начнут гибнуть гражданские. Как дальше будут развиваться события – неизвестно, но Анкара собирается продолжить операцию на земле и с воздуха.