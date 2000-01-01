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ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в Сирии | Фото:11.10 20:35   MIGnews.com

ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в Сирии

Исламское государство взяло на себя ответственность за взрыв бомбы в сирийском городе Камишли. Они заявили, что атака была направлена против курдских боевиков.

Боевики Исламского государства взорвали припаркованный автомобиль возле курдской службы безопасности в городе, говорится в сообщении Исламского государства в информационном агентстве Amaq.

В результате взрыва автомобильной бомбы в сирийском городе Камишли в пятницу, 11 октября, погибли по меньшей мере три мирных жителя и еще девять были ранены, сообщили в органах внутренней безопасности курдской администрации.


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