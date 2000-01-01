ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в Сирии
Исламское государство взяло на себя ответственность за взрыв бомбы в сирийском городе Камишли. Они заявили, что атака была направлена против курдских боевиков.
Боевики Исламского государства взорвали припаркованный автомобиль возле курдской службы безопасности в городе, говорится в сообщении Исламского государства в информационном агентстве Amaq.
В результате взрыва автомобильной бомбы в сирийском городе Камишли в пятницу, 11 октября, погибли по меньшей мере три мирных жителя и еще девять были ранены, сообщили в органах внутренней безопасности курдской администрации.