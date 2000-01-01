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Фанат выследил поп-звезду по отражению в зрачках на фото | Фото:12.10 05:57   MIGnews.com

Фанат выследил поп-звезду по отражению в зрачках на фото

В Японии арестовали мужчину, который преследовал поп-звезду, изучая отражения в её зрачках на фотографиях в социальных сетях, и с помощью Google Street View, чтобы узнать, где она жила. Токийская полиция отказался раскрывать подробности расследования, но местные СМИ сообщили, что жертва была "идолом в поп-музыке", а подозреваемый - "страстным фанатом".

Чиновник, общаясь с Ассошиэйтед Пресс на условиях анонимности, подтвердил в пятницу, что Хибики Сато, 26 лет, был арестован 17 сентября по подозрению в непристойном поведении в связи с преследованием и нанесением травм 20-летней женщине.

Полиция заявила, что он набросился на женщину сзади и щупал ее, при этом ранив.

Общественная телекомпания NHK и другие японские СМИ сообщили на этой неделе, что подозреваемый узнал, какую станцию ​посещала жертва, изучая отражение в зрачках на фотографиях. Ежедневная газета Tokyo Shimbun предупредила своих читателей, что селфи могут раскрыть их местоположение.

Также, людей предупредили не делать V-знак пальцами на фотографиях, потому что их отпечатки могут быть украдены. В 2014 году Ян Крисслер, член хакерской сети компьютерного клуба Chaos, заявил, что клонировал отпечаток пальца тогдашнего министра обороны Германии и нынешнего избранного президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Лейен, используя фотографии высокого разрешения.


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