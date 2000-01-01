Напавшего на людей в Манчестере обвинят в терроризме
Преступнику, который ранил пять человек в Манчестере, будут предъявлены обвинения в терроризме.
Напомним, что в пятницу, 11 октября, была совершена ножевая атака в Манчестере (Англия).
По данным издания Independent, в общей сложности пострадали пять человек возле торгового центра Arndale.
Полиция подтвердила, что в результате атаки ранены пять человек. По словам представителя службы скорой помощи, медики госпитализировали с места происшествия пострадавших. Судя по кадрам, размещенным в Тwitter, полиция задержала одного подозреваемого. Мотивы пока также не уточняются.