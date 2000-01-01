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Напавшего на людей в Манчестере обвинят в терроризме | Фото:11.10 19:19   MIGnews.com

Напавшего на людей в Манчестере обвинят в терроризме

Преступнику, который ранил пять человек в Манчестере, будут предъявлены обвинения в терроризме.

Напомним, что в пятницу, 11 октября, была совершена ножевая атака в Манчестере (Англия).

По данным издания Independent, в общей сложности пострадали пять человек возле торгового центра Arndale.

Полиция подтвердила, что в результате атаки ранены пять человек. По словам представителя службы скорой помощи, медики госпитализировали с места происшествия пострадавших. Судя по кадрам, размещенным в Тwitter, полиция задержала одного подозреваемого. Мотивы пока также не уточняются.


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