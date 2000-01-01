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В Хайфе арестован мужчина по подозрению в убийстве жены | Фото:11.10 18:44   MIGnews.com

В Хайфе арестован мужчина по подозрению в убийстве жены

По сообщениям полиции, израильтянин, ранее обвиненный в домашнем насилии, был арестован по подозрению в убийстве жены в их доме в пригороде Хайфы в пятницу, 11 октября.

Женщина, мать двоих детей в возрасте 30 лет, была найдена парамедиками Маген Давид Адом в квартире в Кирьят-Бялик с колотыми ранами на шее. Полиция сказала, что они изучают обстоятельства смерти женщины и "все направления расследуются".

Мужчина был арестован более месяца назад по подозрению в нападении на свою жену и получил запрет на проживание со своей семье, однако он вернулся в квартиру несколько дней назад после истечения срока действия запретительного ордера. Он был доставлен в магистратский суд Хайфы в пятницу днем ​​для предварительного следствия. Адвокат подозреваемого заявил, что его клиент утверждает, что его жена совершила самоубийство и отрицает обвинения.

"Это семейная трагедия, он не участвовал в этом деле. Он определенно не навредил ей. Здесь есть досадная ошибка полиции, которая предпочитает доставлять его в наручниках в суд, а не оказывать ему психологическую помощь", - сказала Рой Керен в интервью общественному вещателю Kan.

Инцидент произошел через неделю после убийства Михал Селы, в котором обвиняют её мужа.




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