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В Сирии взорвался автомобиль: есть погибшие | Фото:11.10 18:01   MIGnews.com

В Сирии взорвался автомобиль: есть погибшие

В результате взрыва автомобильной бомбы в сирийском городе Камишли в пятницу, 11 октября, погибли по меньшей мере три мирных жителя и еще девять были ранены, сообщили в органах внутренней безопасности курдской администрации.

Спасатели продолжают поиски убитых и раненых в обломках, говорится в заявлении сил безопасности.

В заявлении добавлено, что боевики "Исламского государства" усилили свою активность с начала турецкого наступления на север Сирии на этой неделе. Однако ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение.


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