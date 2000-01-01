В Сирии взорвался автомобиль: есть погибшие

В результате взрыва автомобильной бомбы в сирийском городе Камишли в пятницу, 11 октября, погибли по меньшей мере три мирных жителя и еще девять были ранены, сообщили в органах внутренней безопасности курдской администрации.
Спасатели продолжают поиски убитых и раненых в обломках, говорится в заявлении сил безопасности.
В заявлении добавлено, что боевики "Исламского государства" усилили свою активность с начала турецкого наступления на север Сирии на этой неделе. Однако ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение.