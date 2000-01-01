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Турция сталкивается с жестким сопротивлением курдов | Фото:11.10 17:32   MIGnews.com

Турция сталкивается с жестким сопротивлением курдов

Турецкие и союзные войска столкнулись с курдским сопротивлением при попытке захвата ключевых пограничных городов Сирии, в третий день широкомасштабного наступления 11 октября.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон теперь будет стремиться к перемирию. Курдские силы, на которые нацелена Турция, были основным наземным партнером возглавляемой США коалиции в годы битвы против группы Исламского государства. Международное сообщество опасается, что тысячи джихадистов, которых они до сих пор держат, могут вырваться на свободу после турецкого нападения.

"Между СДС и вооруженными силами ведутся ожесточенные бои. Турки на разных фронтах, в основном от Тал Абьяда до Рас Аль-Айна", - сказала Сирийская обсерватория по правам человека. Британский военный наблюдатель заявил, что турецкие войска и их сирийские доверенные лица, в основном бывшие повстанцы-сунниты, применяли воздушные удары, тяжелую артиллерию и ракетный обстрел.


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