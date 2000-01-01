11.10 17:02 MIGnews.com

Московский суд приговорил Наам Иссахар к 7,5 годам

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Химкинский городской суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам лишения свободы. Ранее прокуратура запрашивала наказание ввиде восьми лет колонии строго режима. Нааму Иссахар задержали в московском аэропорту 9 апреля, обнаружив в её сумке 10 грамм марихуаны.Её обвинили в контрабанде наркотиков (пункт "в" части 2 статьи 229.1) и хранении наркотиков (часть 1 статьи 228 УК). Максимальное наказание за контрабанду наркотиков составляет в России десять лет лишения свободы.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что взял дело под контроль и уже лично общается с президентом РФ Владимиром Путным по этому поводу. Израиль ходатайствовал об облегчении приговора."Мы приложим все усилия, чтобы добиться освобождения Иссахар и возвращения ее домой, к семье", - говорится в сообщении канцелярии премьер-министра. Он также заявил, что наказание несоизмеримо с виной израильтянки.