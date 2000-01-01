11.10 16:46 MIGnews.com

Убийца евреев в Галле - одиночка, которого никто не знал

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Жители немецкого Бенндорфа, где проживает чуть более 2000 человек, рассказали о том, кто такой Стефан Баллиет - убийца, застреливший двух евреев в Йом Киппур. Власти заявили, что он планировал устроить "бойню".Одногорожане рассказали, что Баллиет изолирован от остального города, и почти ни с кем не общался."Я вижу его, когда он бегает несколько раз в неделю. Он никогда ни с кем не здоровается", - сказал Пол Мюллер, который живет неподалеку. "В местном боулинг-клубе и баре, центре общественной жизни в этой маленькой деревне, никто не вспоминает о встрече с ним.""Он был одиноким и никогда не искал общения", - сказал 73-летний мэр деревни Марио Занирато.Политик почти не знал Баллиета или даже его мать, которая работает учителем в соседнем городе."Оба они держались подальше от других", - сказал он. Баллиет проводил большую часть своего времени за своим компьютером."Он всегда в сети", - рассказал отец убийцы.Мужчина сказал, что видел своего сына лишь изредка: "Он не был в мире ни с самим собой, ни с окружающими, он всегда обвинял других".