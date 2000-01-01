11.10 15:30 MIGnews.com
Операция в Сирии: Турция сообщает о первых потерях
Министерство обороны Турции сообщает, что в пятницу был убит турецкий солдат во время боевых действий в Сирии.
По данным ведомства, это первый фатальный исход со стороны турков во время наступления.
Кроме того, были ранены еще три солдата в ходе боевых действий. Детали на данный момент неизвестны.
Также сообщается о "нейтрализации" 277 курдов за несколько дней военной операции. Более того, есть жертвы среди гражданского населения с двух сторон: шестеро жителей Турции и семеро – Сирии.
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