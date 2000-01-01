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Операция в Сирии: Турция сообщает о первых потерях | Фото:11.10 15:30   MIGnews.com

Операция в Сирии: Турция сообщает о первых потерях

Министерство обороны Турции сообщает, что в пятницу был убит турецкий солдат во время боевых действий в Сирии.

По данным ведомства, это первый фатальный исход со стороны турков во время наступления.

Кроме того, были ранены еще три солдата в ходе боевых действий. Детали на данный момент неизвестны.

Также сообщается о "нейтрализации" 277 курдов за несколько дней военной операции. Более того, есть жертвы среди гражданского населения с двух сторон: шестеро жителей Турции и семеро – Сирии.


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