Опознаны жертвы антисемитского теракта в Галле

Погибшими являются 40-летняя любительница музыки Яна Ланге и 20-летний житель Мерзебурга, художник Кевин С, передает The Times of Israel.
Ланге была застрелена возле синагоги после того, как сделала выговор террористу. Уточняется, что женщина не работала по состоянию здоровья, большую часть времени уделяла посещению музыкальных мероприятий. Друзья и артисты скорбят в сети по погибшей, отмечая, что она была забавной, доброе и преданной немецкой поп-музыке.
Den Opfern ein Gesicht geben: Wenn man die Berichterstattung zu #Halle vergegenwärtigt, muss man sich fragen, warum die beiden Ermordeten kaum Erwähnung finden? Sie waren Deutsche und hießen Kevin S. (20) und Jana L. (40) RiP✝️ pic.twitter.com/6qDkNOVAIi
Через несколько мгновений после убийства женщины Балье отправился в хебабную за углом, где выстрелил в упор в художника и дизайнера Кевина, который работал на стройке. Его описывают в сети, как самоотверженного работника и заядлого фаната футбола. Его мать Мэнди смотрела прямую трансляцию с места события.
"У него была вся жизнь впереди. Ему было всего 20 лет. Я не знаю, как мне теперь жить", – призналась женщина.
Местная футбольная команда третьего дивизиона Hallescher FC, за которую болел Кевин, выразила соболезнования семье. "Соболезнуем его родственникам, друзьям и всем, кто его знал", – сказано в заявлении.