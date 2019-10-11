Вандалы надругались над памятниками на кладбище в Хайфе
Вандалы надругались над надгробиями на британском кладбище в Хайфе.
Об этом сообщает "13 Канал".
Десятки надгробий были разрисованы антисемитским граффити при помощи красной краски. В том числе, вандалы изобразили свастику на памятниках.
Полицейские инициировали расследование. В настоящее время нет подозреваемых. Как известно, на британском кладбище в Хайфе захоронены солдаты Великобритании, погибшие в Израиле во время обеих мировых войн.
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