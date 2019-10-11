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Вандалы надругались над памятниками на кладбище в Хайфе

חיפה: צלבי קרס רוססו וכ-20 מצבות הושחתו בבית העלמין הבריטי בעיר. נפתחה חקירה



(צילום: דוברות המשטרה) pic.twitter.com/2cTIdwp48U — חדשות 13 (@newsisrael13) October 11, 2019

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Вандалы надругались над надгробиями на британском кладбище в Хайфе.Об этом сообщает "13 Канал".Десятки надгробий были разрисованы антисемитским граффити при помощи красной краски. В том числе, вандалы изобразили свастику на памятниках.Полицейские инициировали расследование. В настоящее время нет подозреваемых. Как известно, на британском кладбище в Хайфе захоронены солдаты Великобритании, погибшие в Израиле во время обеих мировых войн.