После суда: Бывший муж зарезал женщину в Нетании

В Нетании, на улице Эек Хефер, была убита 50-летняя женщина.
К женщине, проживавшей в подвальном помещении, явился бывший муж.
Он нанес ей несколько ударов ножом, затем поднялся на верхний этаж и рассказал живущему там мужчине о содеянном. Он также попросил его: “Скажи моим трем детям, что я их очень люблю” Мужчина немедленно вызвал скорую помощь.
Прибывшие врачи попытались спасти женщины, но были вынуждены констатировать ее смерть.
Известно, что женщина два года назад подала на мужа иск за насилие в семье. Две недели назад он был признан виновным и в ближайшие дни должен был быть вынесен приговор по его делу.
Полиция просит помощи в розысках предполагаемого убийцы, 54-летнего Ицхака Шпака.