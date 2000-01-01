11.10 07:18 MIGnews.com

После суда: Бывший муж зарезал женщину в Нетании

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В Нетании, на улице Эек Хефер, была убита 50-летняя женщина.К женщине, проживавшей в подвальном помещении, явился бывший муж.Он нанес ей несколько ударов ножом, затем поднялся на верхний этаж и рассказал живущему там мужчине о содеянном. Он также попросил его: “Скажи моим трем детям, что я их очень люблю” Мужчина немедленно вызвал скорую помощь.Прибывшие врачи попытались спасти женщины, но были вынуждены констатировать ее смерть.Известно, что женщина два года назад подала на мужа иск за насилие в семье. Две недели назад он был признан виновным и в ближайшие дни должен был быть вынесен приговор по его делу.Полиция просит помощи в розысках предполагаемого убийцы, 54-летнего Ицхака Шпака.