12.10 02:46 MIGnews.com

В Штатах застрелили известную модель

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В американском штате Джорджия за рулем была застрелена в шею 28-летня модель Келси Квейл. В результате того, что девушка потеряла управление автомобилем от выстрела, это спровоцировало массовое ДТП.Как сообщает телеканал Fox 5 Atlanta, девушка могла стать участницей разборок на дороге. Сотрудники полиции не исключают и возможность того, что она случайно попала под стрельбу."Я просто хочу знать, кто это сделал. Это безумие, она такого не заслужила. Она была самым лучшим человеком, она была моделью, но никогда не позволяла забивать себе этим голову. Она любила всех, а все любили ее", - прокомментировала случившееся сестра модели.