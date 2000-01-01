Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











фото из instagram: @kelsomq 12.10 02:46   MIGnews.com

В Штатах застрелили известную модель

В американском штате Джорджия за рулем была застрелена в шею 28-летня модель Келси Квейл. В результате того, что девушка потеряла управление автомобилем от выстрела, это спровоцировало массовое ДТП.

Как сообщает телеканал Fox 5 Atlanta, девушка могла стать участницей разборок на дороге. Сотрудники полиции не исключают и возможность того, что она случайно попала под стрельбу.

"Я просто хочу знать, кто это сделал. Это безумие, она такого не заслужила. Она была самым лучшим человеком, она была моделью, но никогда не позволяла забивать себе этим голову. Она любила всех, а все любили ее", - прокомментировала случившееся сестра модели.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
05:19
Посол Израиля - за одним столом с послом Эмиратов
04:30
Видео: из глаза достают 15-сантиметрового паразита
03:26
В СИЗО покончил с собой актер сериала "Глухарь"
00:34
Археологи раскрыли тайну острова Пасхи
23:21
Нетаниягу посетил американсций эсминец в Ашдод
22:18
Израиль выделит миллионы на привлечение зарубежных студентов
21:42
Германия обвинила российскую разведку в кибератаках
21:17
ХАМАС вновь обратился к Аббасу с требованием снять санкции
21:00
Катар выделит Газе 150 млн. долларов
20:44
Путин распланировал восстановление Сирии  
20:16
В США арестовали мужчину за подготовку теракта в Вашингтоне
19:51
В ЮНЕСКО ответили на обвинения Данона в антисемитизме
19:19
В Танзании похитили самого молодого миллиардера Африки
18:53
Американца осудили за продажу счетов россиянам
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus