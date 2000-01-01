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скриншот с видео YouTube 12.10 03:26   MIGnews.com

В СИЗО покончил с собой актер сериала "Глухарь"

Михаил Фатеев, снимавшийся в сериале о криминальном мире "Глухарь" повесился в московском СИЗО.

"Рамблер/Новости" сообщает, что мужчина оказался в следственном изоляторе после обвинений в совращении 14-летнего подростка. Известно, что актер отправлял мальчику порнографические материалы и предлагал встретиться лично.

Кунцевский районный суд приговорил его к предварительному заключению до 30 ноября, по статье "развратные действия» и «распространение порнографических материалов с использованием средств массовой информации".


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