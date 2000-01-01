Михаил Фатеев, снимавшийся в сериале о криминальном мире "Глухарь" повесился в московском СИЗО.
"Рамблер/Новости" сообщает, что мужчина оказался в следственном изоляторе после обвинений в совращении 14-летнего подростка. Известно, что актер отправлял мальчику порнографические материалы и предлагал встретиться лично.
Кунцевский районный суд приговорил его к предварительному заключению до 30 ноября, по статье "развратные действия» и «распространение порнографических материалов с использованием средств массовой информации".