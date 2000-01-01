В США арестовали мужчину за подготовку теракта в Вашингтоне
56-летний житель городка Таппэн, что под Нью-Йорком, Пол Розенфелд был арестован за предположительную подготовку теракта в Вашингтоне на день выборов.
Как сообщает ВВС, житель штата Пенсильвания получил от обвиняемого письмо и сообщение с информированием о том, что собирается отнести самодельное взрывное устройство в Вашингтон в день выборов парламента, 6 ноября.
Неназванный получатель передал эти материалы в ФБР и спустя какое-то время в своем доме был обнаружен и досмотрен Розенфелд. В ходе допроса выяснилось, что он действительно изготовил и испытал несколько копий взрывных самодельных устройств, самое большое из которых хранил в своем подвале.
Мужчина объяснил свой поступок тем, что отбор в высшие эшелоны власти должен происходить методом "жеребьевки", вокруг которого выстроена отдельная теория.