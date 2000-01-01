Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Фото из архива 11.10 20:16   MIGnews.com

В США арестовали мужчину за подготовку теракта в Вашингтоне

56-летний житель городка Таппэн, что под Нью-Йорком, Пол Розенфелд был арестован за предположительную подготовку теракта в Вашингтоне на день выборов.

Как сообщает ВВС, житель штата Пенсильвания получил от обвиняемого письмо и сообщение с информированием о том, что собирается отнести самодельное взрывное устройство в Вашингтон в день выборов парламента, 6 ноября.

Неназванный получатель передал эти материалы в ФБР и спустя какое-то время в своем доме был обнаружен и досмотрен Розенфелд. В ходе допроса выяснилось, что он действительно изготовил и испытал несколько копий взрывных самодельных устройств, самое большое из которых хранил в своем подвале.

Мужчина объяснил свой поступок тем, что отбор в высшие эшелоны власти должен происходить методом "жеребьевки", вокруг которого выстроена отдельная теория.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
05:19
Посол Израиля - за одним столом с послом Эмиратов
04:30
Видео: из глаза достают 15-сантиметрового паразита
03:26
В СИЗО покончил с собой актер сериала "Глухарь"
02:46
В Штатах застрелили известную модель
00:34
Археологи раскрыли тайну острова Пасхи
23:21
Нетаниягу посетил американсций эсминец в Ашдод
22:18
Израиль выделит миллионы на привлечение зарубежных студентов
21:42
Германия обвинила российскую разведку в кибератаках
21:17
ХАМАС вновь обратился к Аббасу с требованием снять санкции
21:00
Катар выделит Газе 150 млн. долларов
20:44
Путин распланировал восстановление Сирии  
19:51
В ЮНЕСКО ответили на обвинения Данона в антисемитизме
19:19
В Танзании похитили самого молодого миллиардера Африки
18:53
Американца осудили за продажу счетов россиянам
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus