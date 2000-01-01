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Фото из архива 11.10 17:55   MIGnews.com

Огненный террор продолжается: на юге вспыхнули новые пожары

Из-за горящих воздушных шаров, выпущенных из Газы, на юге Израиля вновь разразились пожары. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Пожарные, спасатели и местные власти пытаются сделать все, что в их силах для ликвидации огня и минимизации жертв и ущерба. О пострадавших жителях приграничных районов или повреждениях пока что не сообщалось.

От "Огненного террора" в последние месяцы особо страдали города, расположенные вблизи границы с Газой, каждый день начинаются новые пожары, которые наносят ущерб сотням акров земли и частным владениям израильтян.


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