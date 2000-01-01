Огненный террор продолжается: на юге вспыхнули новые пожары
Из-за горящих воздушных шаров, выпущенных из Газы, на юге Израиля вновь разразились пожары. Об этом сообщает Jerusalem Post.
Пожарные, спасатели и местные власти пытаются сделать все, что в их силах для ликвидации огня и минимизации жертв и ущерба. О пострадавших жителях приграничных районов или повреждениях пока что не сообщалось.
От "Огненного террора" в последние месяцы особо страдали города, расположенные вблизи границы с Газой, каждый день начинаются новые пожары, которые наносят ущерб сотням акров земли и частным владениям израильтян.