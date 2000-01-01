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Фото из Twitter: @JMakamba 11.10 19:19   MIGnews.com

В Танзании похитили самого молодого миллиардера Африки

Самый молодой африканский миллиардер 43-летний бизнесмен Мохаммед Девджи был похищен около своего спортзала неизвестными в масках.

Согласно сообщению ВВС, двое подозреваемых - иностранцы. В связи с этим делом уже было задержано три человека, однако доля их причастности к похищению неизвестна.

Известно, что мужчина владеет своим бизнесом, который он превратил в корпорацию. На счету Девджи около 1,5 миллиарда долларов, а его компания, производящая в основном текстиль, муку, напитки и масло, экспортирует товар в несколько стран Африки.


"Я разговаривал с его отцом. Информация о произошедшем с нашим другом Мо верна. Я так расстроен. Я считаю, что полиция предоставит полную информацию. У Мухаммеда есть семья и дети. Молитесь за него и его семью. При возможности предоставьте нам информацию, которая поможет его вернуть", - написал на своей странице в Twitter министр окружающей среды Танзании Джэньюари Макамба.


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