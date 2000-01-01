В Танзании похитили самого молодого миллиардера Африки
Самый молодой африканский миллиардер 43-летний бизнесмен Мохаммед Девджи был похищен около своего спортзала неизвестными в масках.
Согласно сообщению ВВС, двое подозреваемых - иностранцы. В связи с этим делом уже было задержано три человека, однако доля их причастности к похищению неизвестна.
Известно, что мужчина владеет своим бизнесом, который он превратил в корпорацию. На счету Девджи около 1,5 миллиарда долларов, а его компания, производящая в основном текстиль, муку, напитки и масло, экспортирует товар в несколько стран Африки.
Nimezungumza na baba yake @moodewji. Habari za kutekwa kwa rafiki yetu Mo ni za kweli. Nimetikiswa sana. Naamini polisi watatoa taarifa kamili. Mohammed ana familia na watoto wadogo. Tumuombee yeye na familia yake. Tusaidie kutoa taarifa zitakazosaidia kupatikana kwake.
"Я разговаривал с его отцом. Информация о произошедшем с нашим другом Мо верна. Я так расстроен. Я считаю, что полиция предоставит полную информацию. У Мухаммеда есть семья и дети. Молитесь за него и его семью. При возможности предоставьте нам информацию, которая поможет его вернуть", - написал на своей странице в Twitter министр окружающей среды Танзании Джэньюари Макамба.