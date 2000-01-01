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Фото из архива 11.10 16:51   MIGnews.com

Израильтянка похитила взрослого сына, после чего он умер

Сегодня полиция обвинила 62-летнюю израильтянку Илану Гесс в злоупотреблении полномочиями, пренебрежении и похищении ее взрослого сына с умственными отклонениями. Об этом сообщает The Times of Israel.

Гесс была экстрадирована в Израиль из Кипра, куда она незаконно сбежала с сыном в 2016 году после его похищения из учреждения по уходу за отсталыми людьми. Согласно обвинительному заключению, суд освободил сына женщины из-под стражи в 2015 году после того, как органы социального обеспечения обнаружили, что мать вынуждала сына голодать, приковывала к кровати и стулу.

Известно, что в апреле 2016 года Гесс вывела сына из учреждения по уходу, сославшись на обычную прогулку, и вывезла его в Германию, а затем на Кипр. Через год почти 30-летний мужчина умер на Кипре по не выясненным обстоятельствам, однако мать не является виновной или подозреваемой в его смерти.


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