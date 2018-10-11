Авария "Союза" зафиксирована на 165-й секунде полета
Российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг спустились в капсуле на территорию Казахстана, совершив аварийную посадку после аварии на ракете "Союз".
При этом, по информации Lenta.ru, после приземления у космонавтов обнаружили проблемы со здоровьем, однако какие именно, не уточняется.
"Членов экипажа "Союз МС-10" осмотрели медики, их состояние не вполне хорошее", - сообщил источник.
При старте ракеты "Союз", которая должна была доставить космонавтов на Международную космическую станцию, произошла авария носителя. Запуск состоялся с аэродрома Байконур в Казахстане. Предварительной причиной аварии ракеты-носителя "Союз" называют плохие крепления центрального блока ускорителя.