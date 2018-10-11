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Фото из архива 11.10 16:17   MIGnews.com

Авария "Союза" зафиксирована на 165-й секунде полета

Российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг спустились в капсуле на территорию Казахстана, совершив аварийную посадку после аварии на ракете "Союз".

При этом, по информации Lenta.ru, после приземления у космонавтов обнаружили проблемы со здоровьем, однако какие именно, не уточняется.

"Членов экипажа "Союз МС-10" осмотрели медики, их состояние не вполне хорошее", - сообщил источник.

При старте ракеты "Союз", которая должна была доставить космонавтов на Международную космическую станцию, произошла авария носителя. Запуск состоялся с аэродрома Байконур в Казахстане. Предварительной причиной аварии ракеты-носителя "Союз" называют плохие крепления центрального блока ускорителя.


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