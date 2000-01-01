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11.10 13:00   MIGnews.com

Авария во время старта СОЮЗ МК-10, экипаж жив

Во время старта ракеты-носителя "Союз МС-10" с новым экипажем МКС произошла "авария носителя", объявил диктор по телетрансляции, которая велась на сайте "Роскосмоса", передает РИА Новости.



На борту "Союза МС-10" находились члены миссии МКС-57/58 — российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.
По данным источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, экипаж аварийно приземлился в Казахстане, испытав при этом перегрузку в 6 g. Для сравнения: при старте космонавты испытывают перегрузку в 1-7 g.

Овчинин вышел на связь с поисковой командой. В НАСА заявили, что экипаж "находится в хорошем состоянии".

По предварительным данным, авария произошла после отделения первой ступени.

"Роскосмос" создал аварийную комиссию. Владимиру Путину сообщают всю информацию по ЧП.

Это первая авария пилотируемого "Союза" с 1975 года.


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