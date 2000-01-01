11.09 09:35 MIGnews.com

Ураган «Дориан» на Багамских островах унес жизни 50 человек

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Число погибших в результате урагана «Дориан» на Багамских островах увеличилось до 50 человек.Полиция уточнила, что 42 человека погибли на острове Абако, которому стихия нанесла огромный ущерб, еще восемь скончались на острове Большой Багама.«Так как еще многие, предположительно, считаются пропавшими без вести, поскольку от них не было вестей с начала нашествия «Дориана», мы просим родственников заявлять о пропавших в полицию», – сказал представитель полиции Энтони Фергюсон.Ураган «Дориан», который достигал наиболее опасной пятой категории, причинил большой ущерб и привел к десяткам жертв на Багамских островах. Затем шторм прошел вдоль атлантического побережья США по направлению к Канаде, постоянно ослабевая, но по-прежнему нанося существенный ущерб. Международная федерация обществ Красного креста и Красного полумесяца (IFRC) сообщала, что на Багамах разрушены или повреждены 13 тысяч домов.