Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











В Альпах нашли останки пропавшего 43 года назад альпиниста 11.09 20:32   MIGnews.com

В Альпах нашли останки пропавшего 43 года назад альпиниста

25 июля 1976 года в Альпах пропал без вести Жан-Франсуа Бенедетти. С тех пор его семья не прекращала поиски.

В последнюю неделю августа семья погибшего сообщила спасателям об "оранжевом пятне", которое было замечено в горах. При помощи вертолета двое альпинистов спустились с вертолета на ледник на высоту около 3 тысяч метров над уровнем моря, и забрали обрывки одежды и человеческие останки.

Предстоит еще сделать ДНК-тест, чтобы удостовериться, что останки и одежда действительно принадлежат Жану-Франсуа, но семья уверена, что это именно их пропавший родственник. Отмечается, что найти тело удалось из-за таяния ледника.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
06:12
Ученые нашли планету, на которой может быть жизнь
05:34
В США продадут маску Дарта Вейдера и очки Гарри Поттера
04:25
Резня во Флориде: 5 пострадавших
03:17
На Багамах насчитали 2,5 тысячи пропавших без вести
01:17
Теплом лондонского метрополитена будут обогревать дома
01:13
Меркель больше не считает США защитником Европы
00:03
В Великобритании хотят запретить брать на экзамены часы
23:07
Стало известно, от какого вида рака страдает молодежь
22:11
В Facebook решили бороться с суицидами
21:26
Россия обеспокоена заявлением Нетаниягу
20:41
Ашкенази: "Еще не поздно убить Башара Асада"
20:10
Лидер "Аль-Каиды" призвал мусульман атаковать Запад
20:00
ЦАХАЛ: сирены в Ашкелоне - ложная тревога
19:44
Израильская компания начнет печатать мясо на 3D-принтере
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus