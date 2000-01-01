11.09 20:32 MIGnews.com

В Альпах нашли останки пропавшего 43 года назад альпиниста

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25 июля 1976 года в Альпах пропал без вести Жан-Франсуа Бенедетти. С тех пор его семья не прекращала поиски.В последнюю неделю августа семья погибшего сообщила спасателям об "оранжевом пятне", которое было замечено в горах. При помощи вертолета двое альпинистов спустились с вертолета на ледник на высоту около 3 тысяч метров над уровнем моря, и забрали обрывки одежды и человеческие останки.Предстоит еще сделать ДНК-тест, чтобы удостовериться, что останки и одежда действительно принадлежат Жану-Франсуа, но семья уверена, что это именно их пропавший родственник. Отмечается, что найти тело удалось из-за таяния ледника.