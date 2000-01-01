11.09 20:10 MIGnews.com

Лидер "Аль-Каиды" призвал мусульман атаковать Запад

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Лидер "Аль-Каиды" Айман аз-Завахри призвал мусульман атаковать американские, европейские, израильские и российские объекты в речи, посвященной 18-й годовщине террористических атак 11 сентября.Разведывательная группа SITE сообщает, что на видео, опубликованном боевиками, Завахри также критикует "отступников" из джихада, ссылаясь на бывших джихадистов, которые изменили свои взгляды в тюрьме и назвали нападения 11 сентября неприемлемыми, поскольку пострадали ни в чем не повинные гражданские лица.Завахри, египтянин, стал лидером "Аль-Каиды" после убийства Усама бен Ладена в Абботтабаде, Пакистан, в 2011 году военно-морскими силами США. Считается, что он прячется где-то в регионе.