На фестивале в ФРГ взорвалась сковородка, погибла женщина
На посвященном выпечке фестивале Backesfest в немецком городке Фройденберг, близ Дортмунда, взорвалась сковородка. От полученных ожогов скончалась одна женщина. Еще 14 человек, в возрасте от 31 до 75 лет, были госпитализированы. Состояние пятерых из них оценивается, как критическое, в связи с тяжелыми ожогами. Еще один пострадавший перенес сердечный приступ.
Всего на фестивале в это время присутствовало около ста человек.
Как сообщает Daily Mail, полиция предполагает, что взрыв мог произойти из-за попадания капель дождя на раскаленное масло. Однако выводы делать рано. Ведется следствие.