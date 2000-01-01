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На фестивале в ФРГ взорвалась сковородка, погибла женщина 11.09 15:10   MIGnews.com

На фестивале в ФРГ взорвалась сковородка, погибла женщина

На посвященном выпечке фестивале Backesfest в немецком городке Фройденберг, близ Дортмунда, взорвалась сковородка. От полученных ожогов скончалась одна женщина. Еще 14 человек, в возрасте от 31 до 75 лет, были госпитализированы. Состояние пятерых из них оценивается, как критическое, в связи с тяжелыми ожогами. Еще один пострадавший перенес сердечный приступ.

Всего на фестивале в это время присутствовало около ста человек.

Как сообщает Daily Mail, полиция предполагает, что взрыв мог произойти из-за попадания капель дождя на раскаленное масло. Однако выводы делать рано. Ведется следствие.


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