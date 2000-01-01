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В КНДР испытали сверхбольшую систему залпового огня 11.09 13:33   MIGnews.com

В КНДР испытали сверхбольшую систему залпового огня

Лидер Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ын присутствовал на испытаниях реактивной системы залпового огня.

"Верховный лидер отметил, что были проверены испытания "сверхгабаритной реактивной системы залпового огня", в ходе которых оценивались боевые качества, характеристики траекторий полета, точность и функции самонаведения", – отметили в Yonhap.

Как стало известно, систему запускали дважды.

Лидер КНДР лично проверил особенности боевой эксплуатации, полета снарядов, функцию точного управления системы сверхкрупного реактивного орудия.

Он заявил, что следующей задачей будет стрельба из реактивного орудия очередями.


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