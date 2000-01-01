11.09 12:37 MIGnews.com

В Иране задержали трех граждан Австралии

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Трое граждан Австралии задержаны в Иране, причины неизвестны.По данным телеканала, одна женщина находится за решеткой уже почти год, а двое других были задержаны недавно. Предполагается, что эти два случая не связаны между собой.Австралийское правительство предупреждает граждан о рисках, связанных с поездками в Иран."Поразмышляйте над тем, нужно ли вам туда ехать, ввиду того, что иностранцы, и австралийцы в том числе, могут быть беспричинно задержаны или арестованы", – приводит австралийский телеканал ABC News заявление правительства.