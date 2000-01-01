Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Мусульмане Китая протестуют против сноса мечети | Фото:11.08 10:09   MIGnews.com

Мусульмане Китая протестуют против сноса мечети

Власти города Вэйчжоу на северо-западе Китая отложили снос новой мечети после протеста сотен мусульман – выходцев из этнической группы Хуэй.

Об этом в субботу, 11 августа сообщает The Times of Israel.

Местные власти потребовали снести соборную мечеть, ссылаясь на то, что строители не получили необходимые разрешения. Чиновники дали для сноса срок до 10 августа.
Это вызвало протест у проживающих в регионе этнических мусульман хуэй, которые 9 и 10 августа вышли на мирную акцию против сноса.

По данным издания, люди простояли у здания до поздней ночи пока на место не приехали представители местного правительства. Чиновники призвали всех вернуться домой и пообещали не прикасаться к мечети, пока план реконструкции здания не будет согласован с местным населением.

"Общественность не позволит правительству прикоснуться к мечети, но чиновники все еще не отказываются от плана сноса", - цитирует издание South China Morning Post местного жителя.

Издание отмечает, что в последнее время правозащитники заявляют об усилении давления со стороны китайских властей на мусульманское меньшинство в стране. Местные власти считают новую мечеть признаком "арабизации" китайского ислама.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:11
Москва: в еврейской общине найдена антисемитская литература
10:51
Тегеран впервые за год возобновил ракетные испытания
10:26
Минздрав Газы сообщил о третьем погибшем палестинце
09:51
Корбина раскритиковали за сравнение Израиля с нацистами
09:15
Угнанный из аэропорта Сиэтла авиалайнер потерпел крушение
09:08
Талибы пытались захватить ключевой город в Афганистане
08:54
Лапид приветствовал введение санкций США против Турции
08:07
Вертолет с губернатором штата потерпел крушение в Бразилии
07:34
Европа решительно осуждает ракетные атаки ХАМАСа
07:05
В Израильских больницах настоящий беби-бум
06:27
Индийский депутат пришел в парламент в костюме Гитлера
05:24
Samsung представил новый смартфон Galaxy Note9
03:20
NASA собирается покорить Солнце
02:14
РФ раскритиковала предложение США в СБ ООН
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus