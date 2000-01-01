Мусульмане Китая протестуют против сноса мечети

Местные власти потребовали снести соборную мечеть, ссылаясь на то, что строители не получили необходимые разрешения. Чиновники дали для сноса срок до 10 августа.
Это вызвало протест у проживающих в регионе этнических мусульман хуэй, которые 9 и 10 августа вышли на мирную акцию против сноса.
По данным издания, люди простояли у здания до поздней ночи пока на место не приехали представители местного правительства. Чиновники призвали всех вернуться домой и пообещали не прикасаться к мечети, пока план реконструкции здания не будет согласован с местным населением.
"Общественность не позволит правительству прикоснуться к мечети, но чиновники все еще не отказываются от плана сноса", - цитирует издание South China Morning Post местного жителя.
Издание отмечает, что в последнее время правозащитники заявляют об усилении давления со стороны китайских властей на мусульманское меньшинство в стране. Местные власти считают новую мечеть признаком "арабизации" китайского ислама.