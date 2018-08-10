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Астронавт NASA столкнулся с загадочным существом в космосе | Фото:11.08 23:32   MIGnews.com

Астронавт NASA столкнулся с загадочным существом в космосе

Астронавт NASA Леланд Мелвин заявил, что во время миссии он заметил на космическом корабле Space Shuttle в космосе инопланетянина.

Об этом в субботу, 11 августа сообщает Fox News.

Мелвин рассказал журналистам, что при виде непонятного существа "органического инопланетного вида", он тут же передал информацию на Землю. Но операторы не придали значения его словам, сказав, что этот "інопланетянин" — всего лишь превратившийся в лед фреон, вытекший из шлангов.

Однако астронавт допускает, что его просто хотели успокоить.

Как отметил Леланд Мелвин, существо пряталось в отсеке полезной нагрузки, оно было полупрозрачным, аморфным и гибким.
Откровения 54-летнего астронавта последовали в Twitter во время диалога с К. Варингом — руководителем сайта UFO Sightings Daily.

Как признался Мелвин, первое, что он хотел сказать своему коллеге по экспедиции, когда увидел нечто, была фраза: "Хьюстон, у нас проблема!".

Уточняется, что экспедиция астронавтов в космосе длилась месяц.


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