Астронавт NASA столкнулся с загадочным существом в космосе

Мелвин рассказал журналистам, что при виде непонятного существа "органического инопланетного вида", он тут же передал информацию на Землю. Но операторы не придали значения его словам, сказав, что этот "інопланетянин" — всего лишь превратившийся в лед фреон, вытекший из шлангов.
Однако астронавт допускает, что его просто хотели успокоить.
Как отметил Леланд Мелвин, существо пряталось в отсеке полезной нагрузки, оно было полупрозрачным, аморфным и гибким.
Откровения 54-летнего астронавта последовали в Twitter во время диалога с К. Варингом — руководителем сайта UFO Sightings Daily.
Как признался Мелвин, первое, что он хотел сказать своему коллеге по экспедиции, когда увидел нечто, была фраза: "Хьюстон, у нас проблема!".
Уточняется, что экспедиция астронавтов в космосе длилась месяц.