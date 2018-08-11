11.08 08:07 MIGnews.com
Вертолет с губернатором штата потерпел крушение в Бразилии
Вертолет военной полиции с губернатором бразильского штата Эспириту‐Санту Паулу Хартунг потерпел крушение в пятницу.
Об этом в субботу, 11 августа сообщает канал Globo
со ссылкой на пресс-службу местного правительства, передает РИА Новости
.
Сам губернатором чудом уцелел и через некоторое время он записал видеообращение, в котором рассказал, что с ним все хорошо.
По данным издания, вертолет врезался в перекладину на футбольном поле, расположенном на правительственном ранчо.
ЧП произошло в регионе Серрана штата Эспириту-Санту.
Причина аварии пока неизвестна. Основные версии — человеческий фактор или техническая неисправность.
Поделиться
Все по теме
Комментарии