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Вертолет с губернатором штата потерпел крушение в Бразилии | Фото:11.08 08:07   MIGnews.com

Вертолет с губернатором штата потерпел крушение в Бразилии

Вертолет военной полиции с губернатором бразильского штата Эспириту‐Санту Паулу Хартунг потерпел крушение в пятницу.

Об этом в субботу, 11 августа сообщает канал Globo со ссылкой на пресс-службу местного правительства, передает РИА Новости.

Сам губернатором чудом уцелел и через некоторое время он записал видеообращение, в котором рассказал, что с ним все хорошо.

По данным издания, вертолет врезался в перекладину на футбольном поле, расположенном на правительственном ранчо.

ЧП произошло в регионе Серрана штата Эспириту-Санту.

Причина аварии пока неизвестна. Основные версии — человеческий фактор или техническая неисправность.


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