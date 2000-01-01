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На территории Израиля произошло пять пожаров 11.08 19:59   MIGnews.com

На территории Израиля произошло пять пожаров

В течение дня, 11 августа, было зафиксировано, минимум 5 пожаров, которые были вызваны "огненными шарами" из сектора Газы.

Пожарным расчетам, действовавшим при поддержке ЦАХАЛа и сотрудников Обществе по охране природы, удалось взять ситуацию под контроль и локализовать пламя.

Ранее стало известно, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по поджигателям, которые запускали огненные шары на территорию Израиля.


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