11.08 19:59 MIGnews.com
На территории Израиля произошло пять пожаров
В течение дня, 11 августа, было зафиксировано, минимум 5 пожаров, которые были вызваны "огненными шарами" из сектора Газы.
Пожарным расчетам, действовавшим при поддержке ЦАХАЛа и сотрудников Обществе по охране природы, удалось взять ситуацию под контроль и локализовать пламя.
Ранее стало известно, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по поджигателям
, которые запускали огненные шары на территорию Израиля.
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