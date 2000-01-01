11.08 19:26 MIGnews.com
Названо количество погибших от пожаров в Греции
Количество жертв пожаров в столичном регионе Греции
23-24 июля возросло до 94, проинформировала пожарная служба Греции.
Всего в больницах после пожаров скончались 11 человек.
30 пострадавших продолжают находиться в больницах, пишет Ekathimerini
.
На этой неделе власти Греции обнародовали список жертв пожаров – самой старшей погибшей было 93 года, самой молодой жертвой стал 6-месячный младенец.
Двое погибших во время пожаров остаются неидентифицированными.
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