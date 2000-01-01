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Названо количество погибших от пожаров в Греции 11.08 19:26   MIGnews.com

Названо количество погибших от пожаров в Греции

Количество жертв пожаров в столичном регионе Греции 23-24 июля возросло до 94, проинформировала пожарная служба Греции.

Всего в больницах после пожаров скончались 11 человек.

30 пострадавших продолжают находиться в больницах, пишет Ekathimerini.

На этой неделе власти Греции обнародовали список жертв пожаров – самой старшей погибшей было 93 года, самой молодой жертвой стал 6-месячный младенец.

Двое погибших во время пожаров остаются неидентифицированными.


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