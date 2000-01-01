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К морской границе Израиля приближается флотилия из Газы 11.08 18:37   MIGnews.com

"Флотилию свободы" вернули в Газу

Флотилия, которая состоит из десятков небольших лодок, отчалила из порта Газы и направляется к морской границе между сектором Газа и Израилем (недалеко от пляжа Зиким).

Организаторы сообщили, что флотилия – это послание палестинцам, которые участвуют в переговорах по мирному соглашению, пишет YNETnews.

Члены флотилии требуют немедленного снятия блокады в секторе Газа.

Катера ВМС ЦАХАЛа сделали несколько предупредительных выстрелов, после чего активисты развернули свои лодки и вернулись к исходной точке своего путешествия.


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