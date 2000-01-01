11.08 18:37 MIGnews.com
"Флотилию свободы" вернули в Газу
Флотилия, которая состоит из десятков небольших лодок, отчалила из порта Газы и направляется к морской границе между сектором Газа и Израилем (недалеко от пляжа Зиким).
Организаторы сообщили, что флотилия – это послание палестинцам, которые участвуют в переговорах по мирному соглашению, пишет YNETnews
.
Члены флотилии требуют немедленного снятия блокады в секторе Газа.
Катера ВМС ЦАХАЛа сделали несколько предупредительных выстрелов, после чего активисты развернули свои лодки и вернулись к исходной точке своего путешествия.
Поделиться
Все по теме
Комментарии