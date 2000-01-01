Задержан неонацист, желавший расправиться с журналистами
В Воскресенье, 11 августа, стало известно, что в Швеции был задержан член неонацистской партии Движение нордического сопротивления (Den nordiske motstandsbevegelsen, NMR) по подозрению в подготовке убийства двух журналистов.
В компьютере подозреваемого были обнаружены документы с информацией о журналистах, работающих в Mittmedia. Еще были найдены снимки домов, где живут журналисты.
Были обнаружены самодельное ружье, боеприпасы и глушители, уточняет The Local.
СБ Швеции Säpo также участвует в расследовании, т.к. ранее в домах членов NMR было обнаружено большое количество оружия.