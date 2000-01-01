Стрелявший во Фредериктоне находится в больнице

Стрельбу в спальном районе Фредериктона (провинция Нью-Брансуик) устроил 48-летний местный житель, проинформировала шеф полиции города Лиэн Фитч.
Сообщается, что непосредственно в интересах следствия личность подозреваемого не раскрывается. В перестрелке он получил серьезные ранения и находится в городской больнице и забрал жизни четверых человек, среди которых два офицера полиции - Роберт Костелло и Сара Мэй Бернс, пишет CTVnews.
Личности погибших гражданских остались в тайне, но проинформировала, что это мужчина и женщина.