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Стрелявший во Фредериктоне находится в больнице 11.08 17:22   MIGnews.com

Стрелявший во Фредериктоне находится в больнице

Стрельбу в спальном районе Фредериктона (провинция Нью-Брансуик) устроил 48-летний местный житель, проинформировала шеф полиции города Лиэн Фитч.

Сообщается, что непосредственно в интересах следствия личность подозреваемого не раскрывается. В перестрелке он получил серьезные ранения и находится в городской больнице и забрал жизни четверых человек, среди которых два офицера полиции - Роберт Костелло и Сара Мэй Бернс, пишет CTVnews.

Личности погибших гражданских остались в тайне, но проинформировала, что это мужчина и женщина.



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