11.08 16:56 MIGnews.com

Атакована группа поджигателей Газы

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ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по поджигателям, которые запускали огненные шары на территорию Израиля.Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила - группа поджигателей находилась на севере сектора Газы.Ранее стало известно, что на территории регионального совета Эшколь, возле столовой, был обнаружен огненный шар, который запустили из Газы.Шар, с привязанным к нему коктейлем Молотова, не спровоцировал пожар. Тем не менее, глава совета Гади Яркони заявил, что огненные шары не должны стать частью повседневной жизни.