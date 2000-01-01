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Атакована группа поджигателей 11.08 16:56   MIGnews.com

Атакована группа поджигателей Газы

ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по поджигателям, которые запускали огненные шары на территорию Израиля.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила - группа поджигателей находилась на севере сектора Газы.
Атакована группа поджигателей
Ранее стало известно, что на территории регионального совета Эшколь, возле столовой, был обнаружен огненный шар, который запустили из Газы.

Шар, с привязанным к нему коктейлем Молотова, не спровоцировал пожар. Тем не менее, глава совета Гади Яркони заявил, что огненные шары не должны стать частью повседневной жизни.


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