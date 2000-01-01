11.08 16:42 MIGnews.com
Стрельба на иранской границе
Корпус стражей Исламской революции во время перестрелки уничтожил 10 боевиков в курдском регионе у границы с Ираком.
Террористы пытались незаконно проникнуть на территорию Ирана. Как известно, боевики принадлежали к террористической группе, пишет АР
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Сообщается, что стрельба произошла возле курдского города Ошнавье, где длились столкновения между иранскими силами и курдскими сепаратистами, а также боевиками ИГ.
КСИР не сообщил о своих потерях во время стрельбы.
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