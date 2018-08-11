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Угнавший самолета из аэропорта Сиэтла объяснил свой поступок | Фото:11.08 14:13   MIGnews.com

Угнавший самолет из аэропорта Сиэтла объяснил свой поступок

Американец, угнавший самолет Horizon Q400, который является работником авиакомпании Horizon Air, назвал себя "сломленным" человеком, добавив, что совершил этот поступок с суицидальными намерениями.

Об этом в субботу, 11 августа пишет газета Seattle Times, передает РИА Новости.

По информации местных СМИ, 29-летний механик Horizon Air по имени Рик, угнавший самолет, проживал в округе Пирс и работал механиком в аэропорту.

"Я вообще-то не планировал приземляться", - рассказал молодой человек правоохранителям.

Затем мужчина сказал, что он очень сильно волновался, что у него заканчивается топливо и "мог взорваться двигатель".

"Есть много людей, для которых я важен. Они расстроятся, когда узнают о том, что я сделал. Я бы хотел попросить у каждого из них прощения. Я всего лишь сломленный парень", — отметил он.

"Мне жаль. Я надеюсь, это не испортит вам день", - добавил угонщик.

В Сети появилось видео с места крушения самолета Horizon Q400, который угнали из аэропорта Сиэтла.


Напомним, сотрудник авиакомпании произвел несанкционированный вылет самолета из аэропорта Сиэтла Такома.

Правоохранители отметили, что к счастью в салоне лайнера не было пассажиров, поэтому обошлось без жертв.

Во время полета самолет сопровождали истребители F-15. Лайнер разбился на юге залива Пьюджет.


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