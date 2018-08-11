11.08 14:13 MIGnews.com
Угнавший самолет из аэропорта Сиэтла объяснил свой поступок
Американец, угнавший самолет Horizon Q400, который является работником авиакомпании Horizon Air, назвал себя "сломленным" человеком, добавив, что совершил этот поступок с суицидальными намерениями.
Об этом в субботу, 11 августа пишет газета Seattle Times
, передает РИА Новости
.
По информации местных СМИ, 29-летний механик Horizon Air по имени Рик, угнавший самолет, проживал в округе Пирс и работал механиком в аэропорту.
"Я вообще-то не планировал приземляться", - рассказал молодой человек правоохранителям.
Затем мужчина сказал, что он очень сильно волновался, что у него заканчивается топливо и "мог взорваться двигатель".
"Есть много людей, для которых я важен. Они расстроятся, когда узнают о том, что я сделал. Я бы хотел попросить у каждого из них прощения. Я всего лишь сломленный парень", — отметил он.
"Мне жаль. Я надеюсь, это не испортит вам день", - добавил угонщик.
В Сети появилось видео с места крушения самолета Horizon Q400, который угнали из аэропорта Сиэтла.
Напомним
, сотрудник авиакомпании произвел несанкционированный вылет самолета из аэропорта Сиэтла Такома.
Правоохранители отметили, что к счастью в салоне лайнера не было пассажиров, поэтому обошлось без жертв.
Во время полета самолет сопровождали истребители F-15. Лайнер разбился на юге залива Пьюджет.
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