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Землетрясение в Индонезии унесло жизни 387 человек | Фото:11.08 13:44   MIGnews.com

Землетрясение в Индонезии унесло жизни 387 человек

Число погибших в результате мощного землетрясения в Индонезии, которое произошло на прошлой неделе, увеличилось до 387 человек.

Об этом в субботу, 11 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB) страны.

Ранее сообщалось, что стихия унесла жизни 321 человека.

Также сообщается, что пострадали 13 тысяч человек.

На данный момент почти 390 тыс. жителей острова были вынуждены покинуть свои дома. Им по-прежнему не хватает чистой воды, продуктов питания и медикаментов.

Официальный представитель Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо предупредил, что "число погибших может возрасти, поскольку спасатели продолжают разборы завалов, под которыми могли оказаться люди".

Чиновник отметил, что "на две недели на острове был продлен режим чрезвычайной ситуации"

Напомним, мощное землетрясение на острове Ломбок произошло 5 августа. Подземные толчки также ощущались на расположенном неподалеку популярном у туристов острове Бали. Еще одно - магнитудой 5,9 - на индонезийском острове произошло 9 августа.


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