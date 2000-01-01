Полиция Румынии задержала троих израильтян за драку в отеле

По словам очевидцев происшествия, молодые люди из еврейской общины и арабской группы, оба из Израиля, начали бросаться с кулаками один на одного возле бассейна Radisson Blu после концерта после концерта израильских певцов Лиора Наркиса и Дуду Ахроне.
На видео, которое мгновенно распространилось в соцсетях, видно, как дебоширы кидают друг в друга стулья, а один даже хотел толкнуть женщину, которая стояла рядом, в бассейн.
Далее в видеоролике видно, как появляются полицейские и пытаются разнять нарушителей порядка.
Правоохранители расследуют инцидент и намерены допросить молодых людей, устроивших погром в румынском отеле.
Свидетели отмечают, что драка началась из-за мелкой ссоры.
Израильское посольство в Румынии на данный момент не комментирует инцидент.