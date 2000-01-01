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Полиция Румынии задержала троих израильтян за драку в отеле | Фото: Mihai Petre11.08 13:13   MIGnews.com

Полиция Румынии задержала троих израильтян за драку в отеле

Румынская полиция задержала троих граждан Израиля в пятницу после участия в драке в одной из гостиниц Бухареста.

Об этом в субботу, 11 августа сообщает The Times of Israel.

По словам очевидцев происшествия, молодые люди из еврейской общины и арабской группы, оба из Израиля, начали бросаться с кулаками один на одного возле бассейна Radisson Blu после концерта после концерта израильских певцов Лиора Наркиса и Дуду Ахроне.

На видео, которое мгновенно распространилось в соцсетях, видно, как дебоширы кидают друг в друга стулья, а один даже хотел толкнуть женщину, которая стояла рядом, в бассейн.

Далее в видеоролике видно, как появляются полицейские и пытаются разнять нарушителей порядка.

Правоохранители расследуют инцидент и намерены допросить молодых людей, устроивших погром в румынском отеле.

Свидетели отмечают, что драка началась из-за мелкой ссоры.

Израильское посольство в Румынии на данный момент не комментирует инцидент.


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