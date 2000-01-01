Москва: в еврейской общине найдена антисемитская литература
Московские правоохранители обнаружили в пятницу антисемитскую литературу во время рейда в офис лидера еврейского движения "Шахар", российского представителя правящей в Израиле партии "Ликуд" Александра Каргина.
Об этом в субботу, 11 августа сообщает The Times of Israel со ссылкой на адвоката Каргина Игоря Зубера.
Зубер рассказал журналистам, что на следующей неделе его вызвали, чтобы объяснить наличие материалов в его офисе.
Зубер добавил, что в ходе обысков была найдена националистическая литература, которая была "явно подброшена". "Среди этих книг обнаружили антисемитскую литературу, что является абсурдом!" — отметил юрист.
Он подчеркнул, что "эта литература была подброшена".
По данным ресурса Ynet, операция в еврейском общинном центре была частью расследования распространения материалов, разжигающих расовую ненависть.
Сам Каргин объяснил, что обыск проводился в Московской хоральной синагоге, где есть помещения, которые использует "Шахар".
"Когда я приехал, мне дали ознакомиться с распоряжением, по-моему, замглавы УВД по ЦАО о том, что есть какая-то информация о том, что мы размещаем какие-то экстремистские материалы, разжигающие ненависть. Я очень удивился, попросил объяснений, но мне сказали, что объяснений пока не будет", — рассказал Каргин.