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Москва: в еврейской общине найдена антисемитская литература | Фото:11.08 11:11   MIGnews.com

Москва: в еврейской общине найдена антисемитская литература

Московские правоохранители обнаружили в пятницу антисемитскую литературу во время рейда в офис лидера еврейского движения "Шахар", российского представителя правящей в Израиле партии "Ликуд" Александра Каргина.

Об этом в субботу, 11 августа сообщает The Times of Israel со ссылкой на адвоката Каргина Игоря Зубера.

Зубер рассказал журналистам, что на следующей неделе его вызвали, чтобы объяснить наличие материалов в его офисе.

Зубер добавил, что в ходе обысков была найдена националистическая литература, которая была "явно подброшена". "Среди этих книг обнаружили антисемитскую литературу, что является абсурдом!" — отметил юрист.

Он подчеркнул, что "эта литература была подброшена".

По данным ресурса Ynet, операция в еврейском общинном центре была частью расследования распространения материалов, разжигающих расовую ненависть.

Сам Каргин объяснил, что обыск проводился в Московской хоральной синагоге, где есть помещения, которые использует "Шахар".

"Когда я приехал, мне дали ознакомиться с распоряжением, по-моему, замглавы УВД по ЦАО о том, что есть какая-то информация о том, что мы размещаем какие-то экстремистские материалы, разжигающие ненависть. Я очень удивился, попросил объяснений, но мне сказали, что объяснений пока не будет", — рассказал Каргин.


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