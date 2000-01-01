Буря с градом в Греции: убиты шесть человек

По крайней мере 6 человек, включая детей в возрасте восьми и двух лет, погибли из-за экстремальных погодных условий на туристическом полуострове Халкидики на севере Греции.
По сообщениям властей, десятки других получили травмы в результате сильных штормовых ветров, дождей и града.
Полиция сообщила, что двое пожилых граждан Чехии были убиты, когда сильный ветер снес их трейлер.
В других частях региона женщина и восьмилетний мальчик, оба были гражданами Румынии, были убиты после обрушения крыши в ресторане в Неа Плагия.
Как сообщает греческий репортер, 39-летний мужчина и мальчик в возрасте двух лет также умерли после того, как на их машину упало дерево.
В медицинском центре сообщили, что лечили от 60 до 70 человек, большинство с переломами. “Впервые за свою 25-летнюю карьеру я пережил нечто подобное”, - сказал OPEN TV директор медицинского центра Атансиос Кальцас.
Метеоролог Клеарксос Марусакис описал погодные условия как “чрезвычайно необычные” для этого времени года.