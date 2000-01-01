11.07 08:31 MIGnews.com

Хайфа: беременная врач атакована беременной пациенткой

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Пациентка в больнице Рамбам, Хайфа, атаковал врача. Врач - на восьмом месяце беременности.Врач госпитализирована после атаки и существует угроза плоду.Врач работает в онкологическом отделении Рамбам. Она успела проработать в Рамбам всего месяц.Пациентка, которая также беременна, допрашивается полицией.У 30-летней пациентки был диагностирован рак, но его признаки исчезли в последнее время. Ей порекомендовали проконсультироваться у другого доктора, но она потребовала, чтобы ее осмотрела женщина-врач.Просидев в очереди в кабинет врача около часа пациентка вышла из себя и начала громко возмущаться. После этого она атаковала 33-летнего врача, ударила ее в живот и откинула к стене. Она кричала и угрожала жизни доктора. Врач говорит: “Она была очень возбуждена и выглядела совершенно обезумевшей. Она прыгнула на меня и прижала обеими руками к стене”.Атаку остановил охранник больницы. Врача госпитализирована в родильном отделении с жалобами на боли в животе. Не все анализы и проверки дали хорошие результаты, и поэтому врач остается в больнице. Врачи могут принять решение о введении стероидов в легкие плода в случае преждевременных родов.Пациентку, после допроса в полиции, отпустили домой. Ей в течение 30 дней запрещено приближаться в к больнице Рамбам и к врачу. Полиция собирает дополнительные улики против пациентки.Наиболее важными на сегодняшний день являются показания охранника, Олега Дворского. По его словам, он услышал крики из кабинета врача. Он зашел туда и увидел, как пациентка прижала врача к стене. он схватил пациентку за руку и вывел ее из кабинета. Все это время она продолжала вопить.Профессор Йехуда Ульман, глава комитета врачей больницы заявил: “С этим нельзя более мириться. Мы испытываем насилие каждый день и каждый час. . Но сегодня мы реально достигли пика с этой атакой беременной женщины против беременной женщины, против онколога, которая делает по настоящему святую работу. Нет никаких оправданий атак против докторов. Ни долгое ожидание, ни состояние больного, ни тот факт, что сама пациентка была беременна. Отвратительный феномен атак против врачей должен быть полностью уничтожен”.