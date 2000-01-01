11.07 07:35 MIGnews.com
Палестинец подозревается в изнасиловании девочки из Ашдода
В среду вечером полиция Израиля заявила, что начинает расследование в отношении палестинца, который подозревается в изнасиловании 13- летней девочки из Ашдода.
Мужчина был арестован во вторник, 9 июля.
Подозреваемый отрицал свою вину. Он рассказал, что как только узнал об обвинениях, то сразу отправился в ближайший полицейский участок, чтобы дать свои собственные сведения и очистить свое имя.
"Это палестинец, который легально работал в Израиле и не имеет судимости ни по израильским, ни по палестинским законам", - отметил адвокат подсудимого.
Полиция сообщила, что она "начала немедленное расследование, узнав, что подозреваемый скрывался на территории Палестинской администрации".
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