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Палестинец подозревается в изнасиловании девочки из Ашдода 11.07 07:35   MIGnews.com

Палестинец подозревается в изнасиловании девочки из Ашдода

В среду вечером полиция Израиля заявила, что начинает расследование в отношении палестинца, который подозревается в изнасиловании 13- летней девочки из Ашдода.

Мужчина был арестован во вторник, 9 июля.

Подозреваемый отрицал свою вину. Он рассказал, что как только узнал об обвинениях, то сразу отправился в ближайший полицейский участок, чтобы дать свои собственные сведения и очистить свое имя.

"Это палестинец, который легально работал в Израиле и не имеет судимости ни по израильским, ни по палестинским законам", - отметил адвокат подсудимого.

Полиция сообщила, что она "начала немедленное расследование, узнав, что подозреваемый скрывался на территории Палестинской администрации".


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