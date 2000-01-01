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ВМФ Ирана пытались захватить британский танкер в Заливе 11.07 06:57   MIGnews.com

ВМФ Ирана пытались захватить британский танкер в Заливе

CNN сообщает о попытке захвата иранскими военными катерами британского нефтяного танкера в Персидском заливе.

Пять иранских военных катеров перехватили британский танкер Heritage. Об этом сообщили два американских офицера. Иранцы потребовали от танкера изменить курс и зайти в иранские территориальные воды. Американцы записали инцидента на видео с дрона, но видео на настоящий момент не опубликовано.

За танкером шел британский фрегат HMS Montrose. Он навел свои орудия на иранские катеры “и дал им устное предупреждение”.  Корреспондент CNN сообщает, что фрегат “оснащен специальными 30-мм автоматическими пушками, предназначенными для противодействия катерам”.

Британские власти ранее предупредили Иран, что  Montrose находится в регионе для “выполнения миссии в сфере безопасности”.

Инцидент произошел менее чем через неделю после того, как британские морские пехотинцы взяли штурмом иранский танкер близ Гибралтара, перевозивший нефть в Сирию.


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