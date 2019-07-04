11.07 20:18 MIGnews.com

Эфиопские протесты: избивший беременную остался под стражей

תיעוד: זוג צעיר הותקף על ידי מפגינים במהלך הפגנת יוצאי אתיופיה. הגבר ספג בעיטות, האישה, שנמצאת בהיריון בסיכון - נחבלה בבטנה@daniel_elazar #חדשותהערב pic.twitter.com/5y8ZteFfmw — כאן חדשות (@kann_news) July 4, 2019

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12-й канал израильского ТВ сообщает о том, что окружной суд Ришон Ле Циона принял решение продлить срок предварительного содержания под стражей “участника эфиопских протестов” атаковавшего 3 июля супружескую пару в Реховоте. Срок содержания продлен на шесть дней.В видео, распространившимся на следующий день после погромов запечатлены подвиги “демонстранта”. Разъяренный тем, что муж попытался провезти беременную жену через заблокированную протестами улицу, он атаковал супругов.Телеканал КАН опубликовал запись камер наружного наблюдения во время так называемых “эфиопских протестов”. На записи демонстранты избивают молодую супружескую пару, случайно оказавшуюся в районе протестов. Мужа безжалостно бьют ногами, беременную жену пинают в живот. Мужчину спасли случайные прохожие. Они говорят, что у демонстрантов был электрошокер, который они хотели применить против мужчины. Человек, спасший его, говорит: “Это могло закончиться Судом Линча”.Окружной суд Ришон Ле Циона подозревает задержанного в следующих преступлениях: буйное поведение в общественном месте, намеренное причинение ущерба транспортному средству, нападение и причинение тяжких телесных повреждений. Подозреваемый, С., был арестован после того, как супруги подали жалобу в полицию на прошлой неделе.С. отказывается признаться в том, что атаковал беременную женщину. Атака против женщины не была снята на камеры.Адвокат С. выразил протест в связи с продлением срока содержания под стражей клиента, указав на то, что если бы тот намеревался помешать проведению расследования, он мог бы это сделать до ареста. Адвокат добавил, что речь идет о “молодом, постоянно работающем человеке, который уже признался в том, что сделал”.Член семьи С. прокомментировал решение суда: “Мы разочарованы тем, что они решили продлить срок содержания под стражей”.12-й канал израильского ТВ сообщает о том, что дела против большинства лиц, задержанных во время погромов и бунтов эфиопской общины 3 июля будут закрыты.Как ожидается, соответствующее решение в ближайшие дни примет юридический советник правительства Авихай Манедельблитт.Минувшей ночью Мандельблиит встретился с лидерами протестов, с тем, чтобы обсудить кризис, возникший в отношениях между эфиопской общиной и правоохранительной системой Израиля. Во встрече принимали участие и.о. начальника полиции Израиля Моти Коэн и генеральный прокурор Шай Ницан.Встреча произошла накануне судебных заседаний, на которых должно было быть рассмотрено продление сроков предварительного заключения для участников погромов. По результатам встречи принято решение закрыть большинство дел против “демонстрантов”.Всего после 3 июля были задержаны 240 человек. Десять из них остаются в заключении по сей день. Одному жителю Нетании, поджегшему автомобиль на перекрестке Азриэли, предъявлено обвинение. Также на этой неделе были предъявлены обвинения еще двум задержанным.