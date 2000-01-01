В японском парке мрут олени

В знаменитом японском парке Нара (Nara Park) после проглатывания полиэтиленовых пакетов погибли олени.
По данным местной группы по охране дикой природы, в желудках девяти из 14 оленей было обнаружено большое количество пластиковых отходов.
Отмечается, что упаковки и обертки выбрасывали туристы, которые кормили животных, игнорируя надписи на английском и китайском языках, предупреждающие их, чтобы они давали животным только одобренные крекеры, которые продаются в местных магазинах и не поставляются в пластиковой упаковке, пишет The Guardian.
По информации представителей Фонда охраны оленей Нара, одно из животных проглотило 4,3 кг пластика.