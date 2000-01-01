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В японском парке мрут олени 12.07 04:06   MIGnews.com

В японском парке мрут олени

В знаменитом японском парке Нара (Nara Park) после проглатывания полиэтиленовых пакетов погибли олени.

По данным местной группы по охране дикой природы, в желудках девяти из 14 оленей было обнаружено большое количество пластиковых отходов.

Отмечается, что упаковки и обертки выбрасывали туристы, которые кормили животных, игнорируя надписи на английском и китайском языках, предупреждающие их, чтобы они давали животным только одобренные крекеры, которые продаются в местных магазинах и не поставляются в пластиковой упаковке, пишет The Guardian.

По информации представителей Фонда охраны оленей Нара, одно из животных проглотило 4,3 кг пластика.


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