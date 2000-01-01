11.07 21:47 MIGnews.com

Как убили командира ХАМАСа на границе

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В четверг израильские военные заявили, что из-за недоразумения убит члена террористической группировки ХАМАС, когда он пытался помешать палестинской молодежи прорваться через забор безопасности ранее днем, 11 июля.Признание такой ошибки представляется попыткой ЦАХАЛа разрядить напряженность в отношениях с ХАМАС и предотвратить очередной этап насилия."Сегодня утром солдаты ЦАХАЛа обнаружили несколько палестинцев в районе забора безопасности близ границы. Первоначальное расследование установило, что это был член сил сдерживания ХАМАСа, который пришел в этот район из-за двух палестинцев, которые двигались к забору", - говорится в заявлении армии.Израильские солдаты открыли огонь по 28-летнему полевому командиру ХАМАС Махмуду Ахмаду Сабри Аль-Адаму, смертельно ранив его. Вскоре после этого он был объявлен мертвым, согласно министерству здравоохранения Газы, управляемому ХАМАСом.Согласно сообщениям палестинских СМИ, военное заявление было обнародовано вскоре после того, как различные террористические группы в секторе Газа созвали свой совместный операционный комитет для обсуждения возможного ответного удара на этот инцидент.