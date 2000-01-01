Как убили командира ХАМАСа на границе

В четверг израильские военные заявили, что из-за недоразумения убит члена террористической группировки ХАМАС, когда он пытался помешать палестинской молодежи прорваться через забор безопасности ранее днем, 11 июля.
Признание такой ошибки представляется попыткой ЦАХАЛа разрядить напряженность в отношениях с ХАМАС и предотвратить очередной этап насилия.
"Сегодня утром солдаты ЦАХАЛа обнаружили несколько палестинцев в районе забора безопасности близ границы. Первоначальное расследование установило, что это был член сил сдерживания ХАМАСа, который пришел в этот район из-за двух палестинцев, которые двигались к забору", - говорится в заявлении армии.
Израильские солдаты открыли огонь по 28-летнему полевому командиру ХАМАС Махмуду Ахмаду Сабри Аль-Адаму, смертельно ранив его. Вскоре после этого он был объявлен мертвым, согласно министерству здравоохранения Газы, управляемому ХАМАСом.
Согласно сообщениям палестинских СМИ, военное заявление было обнародовано вскоре после того, как различные террористические группы в секторе Газа созвали свой совместный операционный комитет для обсуждения возможного ответного удара на этот инцидент.