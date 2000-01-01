11.07 20:46 MIGnews.com

Ракета со спутником ОАЭ взорвалась на взлете

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Запуск ракеты, несущей спутник визуализации для Объединенных Арабских Эмиратов, потерпел крах через две минуты после старта с базы во Французской Гвиане.Ракета "Вега" должна была запустить спутник наблюдения FalconEye 1 от имени ОАЭСогласно заявлению европейского поставщика услуг по запуску ракет Arianespace, запуск ракеты завершился после «аномалии запуска».Это первый случай неудачи из уже успешных 14 запусков ракеты «Вега».Сейчас ведется анализ данных и, по заявлению Arianespace, будет созвана независимая комиссия по расследованию.Спутник был разработан компанией Airbus и аэрокосмическим производителем Thales Alenia Space.Снимки Falcon Eye 1 должны были использоваться в ряде областей, включая картографирование, сельскохозяйственное наблюдение, городское планирование или наблюдение за границами и побережьями.